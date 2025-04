Notte da sogno per Berenbruch: "Indescrivibile poter giocare anche solo tre minuti del derby"

Intervistato da Inter TV nel post partita di San Siro, il giovane centrocampista nerazzurro Thomas Berenbruch ha commentato così l'1-1 nell'andata della semifinale di Coppa Italia col Milan e i suoi minuti in campo: "È stata un'emozione indescrivibile poter giocare anche solo tre minuti del derby, mi rende davvero felice per me che sono un tifoso dell’Inter. Sicuramente sono contento di questa sera come dell’esordio in Champions League. Un altro tassello da aggiungere. Essere aggregato alla prima squadra è un onore, un pensiero va però anche ai miei compagni della Primavera che hanno perso. Mi è dispiaciuto non poter essere con loro".

Il classe 2005 ha poi analizzato così la sfida tra nerazzurri e rossoneri: "La partita è stata tirata, da fuori la tensione era palpabile. Siamo stati vicini e vincerla e la partita di ritorno darà il verdetto. Io sono contentissimo di tutte le opportunità con la prima squadra e la Primavera. È bellissimo per me giocare tutte le partite in qualsiasi competizione”.

Il tabellino di Milan-Inter 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Reijnders, Fofana (42' st Bondo); Jimenez (23' st Sottil), Pulisic (31' st Joao Felix), Leao (42' st Chukwueze); Abraham (31' st Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Bartesaghi, Tomori, Terracciano, Jovic, Camarda. All.: S. Conceiçao

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck (14' st Pavard), De Vrij (33' st Acerbi), Bastoni; Darmian, Frattesi (14' st Mkhitaryan), Calhanoglu, Barella, C. Augusto (14' st Zalewski); Thuram, Correa (45' st Berenbruch). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Dimarco, Cocchi, Arnautovic, Alexiou, Aidoo, Re Cecconi. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 2' st Abraham (M), 22' st Calhanoglu (I)

Ammoniti: Hernandez, Reijnders (M), Acerbi, Bisseck (I)