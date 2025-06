L'Inter non ha alcun dubbio, sì al riscatto di Zalewski dalla Roma. È già negli USA

Sarà ancora all'Inter il futuro di Nicola Zalewski. I nerazzurri hanno già deciso da tempo di procedere con l'acquisto a titolo definitivo del nazionale polacco, che sarà formalizzato in questi due giorni di apertura della speciale finestra per i riscatti in Serie A. Tra quelli definibili 'certi', troviamo quello di Zalewski.

Arrivato in nerazzurro a gennaio su input di Simone Inzaghi dopo gli ultimi periodi vissuti di fatto da separato in casa Roma, il classe 2002 nato a Tivoli, nel Lazio, è destinato però a proseguire la sua avventura con l'Inter anche a seguito della separazione con il tecnico, nel frattempo salpato alla volta dell'Arabia Saudita, dove ha risposto alle ricche sirene dell'Al Hilal. Rimanendo su Zalewski, però, è dunque pronto il suo riscatto a circa 6,5 milioni di euro da parte dell'Inter.

D'altronde Zalewski attualmente è anche impegnato negli Stati Uniti per il Mondiale per Club che vede pure l'Inter tra i suoi protagonisti. E il polacco è sceso in campo in entrambe le prime due partite della sua squadra in terra americana: sia nel pareggio dell'esordio con il Monterrey, dalla panchina, che nella successiva e più recente vittoria di misura con i giapponesi dell'Urawa Reds, in cui è pure partito titolare, il nome di Zalewski era tra i calciatori utilizzati da Chivu.