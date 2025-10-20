L'ultima volta con Pioli, oggi di nuovo con(tro) Pioli. Il Milan torna primo e sogna

L'ultima volta era successo con Pioli nell'ottobre 2023. Oggi, dopo aver battuto proprio Stefano Pioli e la sua Fiorentina, il Milan torna primo in classifica in solitaria: 16 punti in 7 giornate, meglio di Inter, Roma e Napoli, che ne hanno collezionati 15, e della Juventus, ferma a 12 dopo il ko contro il Como. La vetta è arrivata grazie alla vittoria in rimonta sui viola, giunta con la doppietta di un ritrovato Rafael Leao.

Le parole di Allegri

"Posso solamente dire - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri a Dazn - che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c'è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo. Leao? Quando aveva Gimenez nel secondo tempo era sicuramente più libero di andare ma ci si può anche abituare a giocare senza centravanti perché questa sera Fofana, soprattutto nel secondo tempo, ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante. Non lanciamo nessun messaggio al campionato, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo". Se il Milan può sognare, sarà solo il campo a dirlo. Sette giornate sono poche, ma questa squadra - e questo allenatore - hanno già dimostrato di avere qualcosa. Ampiamente.