La cura De Rossi per Colombo e Vitinha: gol ritrovati, adesso l'obiettivo si sposta più indietro

Due partite sulla panchina del Genoa per Daniele De Rossi, due pareggi, con cinque gol fatti e altrettanti subiti. Questo, in una pillola, quello che è stato l'inizio dell'avventura dell'ex capitano della Roma da quando ha preso il posto di Patrick Vieira al Grifone. Chi pensava che per prima cosa DDR avrebbe sistemato la fase difensiva è rimasto dunque deluso, ma la buona notizia è quella legata all'attacco, visto che la cura De Rossi sta dando ottimi risultati, specialmente se si parla dei due attaccanti Lorenzo Colombo e Vitinha.

Gol e assist.

Partita da luci e ombre quella contro la Fiorentina, all'esordio del nuovo allenatore in rossoblù, visto che lo stesso Colombo ha prima fallito un calcio di rigore, per poi sbloccarsi dal punto di vista realizzativo poco dopo, con la rete che ha regalato il pareggio definitivo nel 2-2 contro i viola. Poi la sosta e al rientro in campo dopo gli impegni delle Nazionali le cose sono migliorate ancora, visto il gol di Vitinha, su assist di Colombo nella gara alla Unipol Domus Arena contro il Cagliari.

Il prossimo obiettivo.

Detto degli attaccanti adesso De Rossi dovrà far trovare continuità ai suoi due centravanti, con Ekhator pronto a ritagliarsi spazio, ma dall'altra parte dovrà cercare di far subire meno reti alla sua squadra, per un cambio di passo che c'è comunque stato, e le prestazioni di Colombo e Vitinha sono la conferma.