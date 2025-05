La Juve pensa al Bologna e Tudor ritrova Vlahovic e Conceicao

Per la Juventus sono giorni intensi e la squadra ha lavorato senza sosta nel corso di questa settimana. I bianconeri, ieri, si sono concentrati in modo particolare sulle palle inattive, come spiegato dallo stesso club piemontese: “Due giorni alla partita del Dall’Ara, dove la Juve scende in campo domenica 4 maggio alle 20.45 per affrontare il Bologna, in un match molto importante per la classifica dei bianconeri. Oggi (ieri ndr), 2 maggio, i bianconeri sono scesi in campo al mattino: focus dell’allenamento, oltre a una sessione specificamente dedicata alla parte atletica, è stato il lavoro sulle palle inattive. Domani (oggi ndr) la squadra svolgerà il consueto allenamento della vigilia e poi partirà, nel pomeriggio, per Bologna. Come sempre, Mister Tudor incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium nella conferenza stampa, in programma per le 14”.

Vlahovic disponibile per la gara contro il Bologna.

La Juventus, nella seduta di ieri, ha ritrovato definitivamente Dusan Vlahovic. Il serbo ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Quindi Vlahovic sarà regolarmente a disposizione per il match contro il Bologna. Anche Francisco Conceicao, ieri, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese giovedì era rimasto in palestra per fare un lavoro dedicato alla forza. Conceicao non aveva nessun problema fisico, ma ha seguito solamente un programma personalizzato. Non ci sono buone notizie, invece, sul fronte Koopmeiners. L’olandese ha lavorato a parte anche nella giornata di venerdì. Koopmeiners fatica a smaltire una infiammazione al tendine che lo attanaglia dalla sfida contro il Lecce di due settimane fa. La probabile assenza del numero 8 bianconero contro il Bologna si aggiunge a quella di Yildiz che starà fermo anche nel match contro la Lazio. Dunque, resta l’emergenza sulla trequarti e Tudor sta studiando soluzioni alternative. Anche Federico Gatti ha proseguito con il lavoro differenziato e sta recuperando dalla frattura della distasi del perone.

Weah è il favorito per sostituire Yildiz.

Nel corso di questa settimana, Igor Tudor ha lavorato per cercare nuove soluzioni da proporre in difesa e sulla trequarti. Le tante assenze hanno ridotto all’osso le opzioni in difesa. Infatti, all’appello a Bologna mancheranno Bremer, Cabal, Gatti e Kelly, Tudor, però, non vuole rinunciare alla difesa a tre e per questo motivo dovrà a adattare qualche esterno. La sensazione è che toccherà a Nicolò Savona completare la linea con Pierre Kalulu e Renato Veiga. Mentre Andrea Cambiaso è destinato a non spostarsi e agirà sempre sulla sinistra. L’altro grande nodo di formazione in casa Juventus è legato alla trequarti. Tudor dovrà capire come sostituire Yildiz e al momento la soluzione più probabile sembra essere Timothy Weah. L’americano ha già giocato in quella posizione e ad inizio stagione ha trovato più volte il gol giocando in una zona di campo più avanzata. Weah dovrebbe agire al fianco di Nico Gonzalez. In attacco Tudor ritroverà Vlahovic ma probabilmente partirà dalla panchina e il titolare sarà ancora Randal Kolo Muani. Oggi, il tecnico croato farà le ultime prove prima di partire alla volta di Bologna.