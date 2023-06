La Juventus aspetta eventuali offerte per Vlahovic: fra i nomi per sostituirlo c'è anche Ekitike del PSG

La Juventus aspetta e cerca di capire se e quali saranno le squadre disposte a muoversi con offerte concrete per Dusan Vlahovic. In Inghilterra piace a Newcastle e Chelsea, poi ci sono Bayern Monaco e PSG, ma per i bianconeri serviranno almeno 60-70 milioni più bonus per sedersi al tavolo delle trattative.

In caso di partenza, scrive la Gazzetta dello Sport, un'idea per la sostituzione è quella che porta a Gianluca Scamacca, ma nelle ultime ore avrebbe preso consistenza anche la pista Hugo Ekitiké, talento classe 2002 di proprietà del PSG.