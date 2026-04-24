Liverpool, Slot su Ekitike: "Operazione ok, ma i tempi saranno lunghi. Tornerà più forte"
Una tegola pesantissima per Hugo Ekitike, costretto a rinunciare ai Mondiali dopo il grave infortunio rimediato nei quarti contro il Paris Saint-Germain. L’attaccante del Liverpool ha riportato la rottura del tendine d’Achille destro, un problema che richiederà un lungo percorso di recupero.
Il classe 2002 è già stato sottoposto a intervento chirurgico, perfettamente riuscito, ma i tempi di rientro restano incerti. A fare il punto è stato Arne Slot in conferenza stampa: “L’operazione è andata bene, ed era il primo passo fondamentale. Ma la riabilitazione sarà lunga, ci sono tanti passaggi prima di poter stabilire una tempistica precisa”.
Parole che confermano la gravità della situazione, anche se non manca un messaggio di fiducia: “Ci vorrà tempo, ma tornerà più forte, come accade spesso dopo infortuni di questo tipo”.
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