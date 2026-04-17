Liverpool, Slot: "Ekitike devastato dall'infortunio. Ora capite perché abbiamo preso due '9'?"

La vigilia del derby del Merseyside non può essere come le altre in casa Liverpool. Prima ancora di parlare della sfida contro l’Everton, infatti, Arne Slot è chiamato a fare i conti con la pesante tegola legata a Hugo Ekitike, costretto a un lungo stop per la rottura del tendine d’Achille. Il tecnico olandese non nasconde l’amarezza: “È devastante per lui, soprattutto dopo l’impatto che aveva avuto. Si perderà momenti importanti, ma tanti giocatori sono tornati più forti dopo infortuni simili. Sono convinto che sarà uno di quelli”.



L’emergenza offensiva, però, è in parte attenuata dal ritorno di Alexander Isak: “Qualcuno si chiedeva perché avessimo preso due centravanti, ora forse è più chiaro. Non è ancora pronto per 90 minuti, ma il suo rientro è fondamentale”. Nonostante le difficoltà, Slot guarda con fiducia al rendimento della squadra, anche alla luce della recente prova contro il PSG: “Abbiamo dimostrato di poter competere con le migliori d’Europa. Più possesso, più tiri, numeri importanti nonostante le assenze”.

Capitolo mercato: il club si prepara a qualche cambiamento, anche in vista di possibili partenze eccellenti. “Sappiamo che qualcosa cambierà, ma non penso al numero di acquisti. Ragioniamo sui reparti e sulle esigenze”. Infine, una certezza: “Non ci saranno rivoluzioni, ma aggiustamenti mirati”. Prima, però, c’è il derby. E per il Liverpool sarà già un banco di prova fondamentale per reagire alle difficoltà.