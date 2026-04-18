Liverpool, Ekitike fuori per tanto tempo. Isak: "Siamo tutti con lui, lo sosteniamo"

Con Hugo Ekitike fuori per un grave infortunio, il Liverpool poggia molto le sue speranze di qualificarsi alla prossima Champions su Alexander Isak. L'attaccante ha avuto una stagione a dir poco travagliata, con diversi infortuni che ne hanno condizionato e non poco minutaggio e rendimento. "Ovviamente sono stato fuori per molto tempo e ho lavorato duramente per riprendermi", ha detto lo svedese a LiverpoolFC.com. "Sono molto felice di essere tornato là fuori. Voglio dire, non è mai facile stare fuori per molto tempo. Ma sento che ci sto arrivando e speriamo di poter ottenere anche i risultati".

L'ex Newcastle è stato operato per il problema riportato durante la vittoria sul campo del Tottenham Hotspur a dicembre. Lo stop è stato di poco meno di 16 settimane, sottoponendosi a un meticoloso processo di riabilitazione. Ricorda così quel difficile periodo: "Questa è praticamente ogni riabilitazione, alcune sono un po' più complicate di altre. Ma è stato un infortunio difficile e ci sono voluti molto duro lavoro e lunghi giorni per arrivare qui".

Adesso tocca ad Ekitike affrontare un momento del genere: "Ovviamente siamo tutti dispiaciuti per quell'infortunio. È una vera sfortuna per lui e anche per la squadra. Siamo tutti con lui, lo sosteniamo".

Isak sarà certamente uno dei protagonisti del match di domani contro l'Everton. Una sfida che il giocatore gradisce, avendo sempre segnato nei derby quando ha vestito le maglie di Newcastle, Real Sociedad e AIK: "Non conosco davvero il mio record in quei match, Ma penso che siano quelli che significano di più per i tifosi e per i giocatori. Sono quei momenti e quelle partite che vogliamo giocare, e speriamo di poterli trascorrere una buona giornata. Penso che dobbiamo solo fare una buona prestazione, lavorare duro e giocare come una squadra. La qualità c'è, quindi dobbiamo solo dimostrarla".