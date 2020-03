La Juventus, Buffon e il rinnovo di un anno. Con un obiettivo ancora da raggiungere

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla BBC della Juventus, sottolineando come Buffon, Bonucci e Chiellini siano stati, insieme a Barzagli, la spina dorsale della Juventus del vecchio decennio, quella che da Conte ad Allegri ha costruito il ciclo unico degli otto scudetti di fila. E tutti - ancora oggi - hanno validi motivi per guardare al futuro.

Buffon - ad esempio - è il più anziano del trio (42 anni) ma non sventolerà a breve bandiera bianca. "Non smetto perché sto bene e perché lo devo ai sogni di Gigi bimbo", ha detto qualche giorno fa a Jtv. In estate ha firmato un contratto di un anno (dopo la stagione al PSG) che presto potrebbe rinnovare. I rapporti con Andrea Agnelli sono ottimi, idem quelli con l’attuale padrone della porta bianconera. Buffon si è calato perfettamente nella parte di secondo e quando ha giocato (11 presenze) ha dimostrato di essere ancora affidabile.

Una presenza - E poi ha un obiettivo ancora da raggiungere: gli manca una presenza per superare Paolo Maldini e diventare il più presente di sempre in Serie A (ora è a 647 gare come l’ex rossonero). Un record che potrebbe essere rimandato al prossimo anno, vista l’incertezza sul futuro del campionato.