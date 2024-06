Genoa, Ottolini: "Nessuna offerta per Retegui. Vogliamo tenerci stretti i nostri giocatori"

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato a Sky Sport affrontando vari argomenti, a partire dai rinnovi importanti fatti nei mesi scorsi, messi a confronto con il caos che si è scatenato in casa Napoli relativo alla possibilità che Kvaratskhelia possa chiedere la cessione: "Non posso commentare le questioni relative a Kvara, noi abbiamo una politica diversa, abbiamo rinnovato i migliori, anche per avere maggiore forza contrattuale".

Martinez andrà all'Inter?

"Ancora è tutto da confermare, ci sono sondaggi e discorsi in essere. È un portiere giovane, che ha qualità e non sente la pressione. Sa giocare anche molto bene con i piedi e in questo momento sono caratteristiche fondamentali. Il suo esordio è stato particolare, a Bari ha avuto la sua chance e si è preso il posto".

Avete ricevuto offerte per Retegui?

"Non c'è nessuna richiesta ufficiale e vogliamo tenerci i nostri giocatori. Se arriveranno proposte le valuteremo ma vogliamo tenerceli stretti".

Gudmundsson vi ha chiesto di andare via?

"No, assolutamente. Abbiamo un gruppo straordinario, i ragazzi stanno bene insieme, tutti. Poi ci sono le ambizioni di ognuno di loro e il mercato è molto lungo".

Vitinha resterà?

"Stiamo provando, la trattativa è avanzata e complessa. Ci sono tempi da rispettare e vedremo come andrà a finire".