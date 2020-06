La Juventus è pronta per riabbracciare il suo 9: la rincorsa di Higuain passa da Lecce

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla rincorsa di Gonzalo Higuain verso un ritorno in campo con la Juventus. La guarigione è vicina: fuori dalla Coppa italia e dalla gara di Bologna, il cammino passa ora dalla sfida in casa contro il Lecce che è l'obiettivo del Pipita. Ha lavorato in modo personalizzato, decisivi saranno i prossimi allenamenti.