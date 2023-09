La Juventus ha avviato i contatti per il rinnovo di Gatti: presto incontro per definire i dettagli

La Juventus, scrive oggi Tuttosport, ha avviato i contatti con l'entourage di Federico Gatti per il rinnovo del contratto. Nella seconda metà di settembre, si legge, è così in programma un summit fra Cristiano Giuntoli e gli agenti del centrale ex Frosinone per discutere e definire i dettagli.

In questo inizio di stagione Gatti sta piano piano scalando gerarchie ai danni di Alex Sandro e la società intende sottolineare la sua crescita proprio riconoscendogli un prolungamento con adeguamento salariale: le parti stanno trattando sulla base di un prolungamento fino al 2028, anche per scoraggiare potenziali club interessati, ultimo su tutti l'Everton.