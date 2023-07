La Juventus pensa alle ali: Lindostrom l'ultima idea per Allegri, ma c'è anche il Newcastle

La Juventus si concentra sulle ali. Il club bianconero sta pensando ad alternative in attacco qualora dovesse partire Federico Chiesa. Giuntoli e Manna sono al lavoro per dare al tecnico Massimiliano Allegri un esterno d'attacco che possa giocare in un 3-4-3. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, alla Continassa starebbero seguendo Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte.

Costi più alti rispetto a Berardi

Il giocatore può essere molto funzionale per il tecnico toscano in quanto capace di ricoprire sia il ruolo di esterno che quello di trequartista qualora si dovesse passare al 3-5-1-1. Rispetto a Berardi ha costi un po' più elevati in quanto la sua valutazione dovrebbe essere attorno ai 35 milioni di euro. Sul giocatore però va anche registrato l'interesse da parte del Newcastle.