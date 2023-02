La Juventus quasi al completo: dopo Pogba vicino anche il rientro di Miretti. Milik più indietro

Piano piano, senza forzare i tempi, ma presto Massimiliano Allegri potrebbe avere a disposizione tutti gli interpreti della sua Juventus. Oggi potrebbe tornare in campo, per un piccolo spezzone, Paul Pogba per l'esordio stagionale. Poi sarà la volta degli altri infortunati: per la Roma dovrebbe tornare Fabio Miretti, in recupero dal problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori un mese circa. Un po' più di tempo servirà invece per Arek Milik: il polacco dovrebbe attendere la pausa per le nazionali di marzo, quindi rivedersi in campo ad aprile.