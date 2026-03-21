La Juventus si addormenta, Pinamonti punisce: 1-1 del Sassuolo a Torino
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La Juventus paga caro una fase della partita nella quale non stava riuscendo ad alzare i ritmi. Al 52' il Sassuolo trova il pareggio. Combinazione fra Volpato e Pinamonti, palla a Berardi che aa centro area ritrova lo stesso Pinamonti, che anticipa Bremer e fa 1-1.
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