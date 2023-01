La prima volta di Chiesa e Vlahovic insieme. Allegri studia i modi e punta verso l'Atalanta

La Juventus aspetta di godersi finalmente e per la prima volta la presenza in campo contemporaneamente di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. I due, da quando giocano alla Juventus, non hanno mai coinciso sul campo e l'obiettivo dopo il rientro in gruppo del serbo è puntato sulla sfida con l'Atalanta del 22 gennaio, anche se verosimilmente con Vlahovic sarà utilizzata prudenza.

Le possibilità tattiche

Come utilizzarli toccherà capirlo ad Allegri, ma le soluzioni sembrano essere due: Chiesa a tutta fascia con Vlahovic unica punta supportato da Di Maria. O il passaggio al 4-3-3 col Fideo e il numero 7 a sostegno del serbo. Difficile invece immaginare un Chiesa seconda punta a sostegno del compagno, visto che a quel punto sarebbe proprio Di Maria a rimetterci il posto.