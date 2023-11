La Roma e Bove, non c'è ancora l'accordo per il rinnovo. E' il meno pagato della rosa

vedi letture

Edoardo Bove e la Roma non hanno ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025. A fare il punto sulla trattativa è il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola: nel recente incontro tra Tiago Pinto e il procuratore del centrocampista giallorosso non sono state gettate le basi per il nuovo accordo fino al 30 giugno 2028.

Bove è attualmente il meno pagato della prima squadra, guadagna 250mila euro netti a stagione. Ma è anche uno dei più utilizzati avendo già collezionato 14 presenze tra Serie A ed Europa League. Nei prossimi giorni le parti si aggiorneranno nuovamente per provare a trovare la quadra.