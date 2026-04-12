La sentenza di Varriale dopo l'1-1 di Parma: "Finisce al Tardini il sogno scudetto del Napoli"
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Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sul proprio account X il pareggio tra Parma e Napoli per 1-1, che lascia gli azzurri a -6 dalla vetta e, a sua detta, ne interrompe definitivamente la corsa scudetto. Questa la sua reazione:
"Finisce al Tardini il sogno scudetto del Napoli, fermato dal Parma. Gara condizionata dal gol dopo 30 sec di Strefezza che accentua il super catenaccio di Cuesta chiuso negli ultimi 30 metri. Conte le prova tutte, ma trova solo il pari con McTominay unico in palla dei Fab4".
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