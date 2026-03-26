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La Spagna lancia i giovani, l'Italia no. Almeno la Premier ha i soldi per i migliori

La Spagna lancia i giovani, l'Italia no. Almeno la Premier ha i soldi per i miglioriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 15:00Serie A
Andrea Losapio

Come si orientano le big con i giocatori cresciuti dal vivaio? Le italiane ne hanno pochissimi, mediamente un paio a organico, senza lanciarne altri. Ed è questo il principale problema: non c'è l'idea di far esordire ragazzi che poi, con il tempo, possano entrare nelle rotazioni. Considerando che ci sono cinque sostituzioni a partita, ecco che il dato è ancora più crudo nelle scelte dei nostri allenatori: non c'è spazio per i giovani e nemmeno nell'intenzione di volerli prendere in considerazione.

La Spagna è agli antipodi, anche nelle big, mentre la Premier ha i soldi per scegliere i migliori.

Questa la lista completa (cliccando sul nome della squadra si aprirà l'analisi separata)

SERIE A

INTER
Portieri: Raffaele Di Gennaro
Difensori: Federico Dimarco
Centrocampisti: -
Attaccanti: Francesco Pio Esposito
Esordienti: Matteo Lavelli

MILAN
Portieri: Lorenzo Torriani
Difensori: Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi
Centrocampisti: -
Attaccanti: -
Esordienti: -

JUVENTUS
Portieri: Carlo Pinsoglio
Difensori: -
Centrocampisti: Fabio Miretti
Attaccanti: Kenan Yildiz.
Esordienti: -

ATALANTA
Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi
Difensori: Scalvini, Zappacosta, Bernasconi
Centrocampisti: -
Attaccanti: -
Esordienti: -

ROMA
Portieri: -
Difensori: -
Centrocampisti: Niccolò Pisilli, Lorenzo Pellegrini
Attaccanti: -
Esordienti: Antonio Arena, Alessandro Romano

FIORENTINA
Portieri: Luca Lezzerini
Difensori: Pietro Comuzzo, Luca Ranieri, Niccolò Fortini
Centrocampisti: -
Attaccanti: -
Esordienti: Eddy Kouadio, Riccardo Braschi, Luis Balbo

LAZIO
Portieri: Alessio Furlanetto
Difensori: -
Centrocampisti: Danilo Cataldi
Attaccanti: -
Esordienti: -

NAPOLI
Portieri: Nikita Contini
Difensori: -
Centrocampisti: Antonio Vergara
Attaccanti: -
Esordienti: Giuseppe Ambrosino

LALIGA

ATHLETIC
Portieri: Unai Simon, Alex Padilla
Difensori: Dani Vivian, Aitor Paredes, Yeray Alvarez, Inigo Lukue, Adama Boiro, Unai Egiluz, Aymeric Laporte
Centrocampisti: Oihan Sancet, Mikel Jauregizar, Benat Prados, Unai Gomez, Mikel Vesga, Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego
Attaccanti: Inaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Nico Serrano
Esordienti: Eder Garcia, Asier Hierro, Selton Sanchez, Urko Izeta

BARCELLONA
Portieri: Diego Kochen
Difensori: Pau Cubarsì, Alejandro Baldè, Gerard Martin, Eric Garcia
Centrocampisti: Marc Bernal, Marc Casadò, Gavi, Fermin Lopez
Attaccanti: Lamine Yamal, Dani Olmo
Esordienti: Jofre Torrens, Toni Fernandez, Tommy Marques, Xavi Espart

REAL MADRID
Portieri: Fran Gonzalez
Difensori: Alvaro Carreras, Fran Garcia, Daniel Carvajal
Centrocampisti: Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Manuel Angel
Attaccanti: Gonzalo Garcia
Esordienti: Diego Aguado, Cesar Palacios, David Jimenez, Victor Valdepenas

ATLETICO MADRID
Portieri: -
Difensori: -
Centrocampisti: Pablo Barrios, Koke
Attaccanti: Giuliano Simeone
Esordienti: Julio Diaz, Jano Monserrate

PREMIER LEAGUE

ARSENAL
Portieri: -
Difensori: Miles Lewis-Kelly
Centrocampisti: Max Dowman
Attaccanti: Bukayo Saka
Esordienti: -

CHELSEA
Portieri: Teddy Sharman-Lowe
Difensori: Levi Colwill, Trevor Chalobah, Reece James, Josh Acheampong
Centrocampisti: - 
Attaccanti: -
Esordienti: -

MANCHESTER CITY
Portieri: James Trafford
Difensori: Max Alleyne, Nico O’Reilly, Rico Lewis
Centrocampisti: Phil Foden
Attaccanti: -
Esordienti: Divine Mukasa

MANCHESTER UNITED
Portieri: Tom Heaton
Difensori: Ayden Heaven, Tyler Fredricson
Centrocampisti: Kobbie Mainoo
Attaccanti: Chido Obi
Esordienti: Tyler Fletcher, Bendito Mantato, Shea Lacey, Jack Fletcher

LIVERPOOL
Portieri: Harvey Davies
Difensori: Rhys Williams, Andrew Robertson, Conor Bradley, Calvin Ramsey
Centrocampisti: Curtis Jones, Trey Nyoni
Attaccanti: Rio Ngumoha
Esordienti: -

BUNDESLIGA

BAYERN MONACO
Portieri: Leon Klanach
Difensori: Josip Stanisic
Centrocampisti: Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Lennart Karl
Attaccanti: -
Esordienti: Erblin Osmani, Maycon Cardozo, Felipe Chavez, David Santos Daiber, Cassano Kiala, Wisdom Mike

BORUSSIA DORTMUND
Portieri: Silas Ostrzinski
Difensori: Luca Reggiani, Filippo Mane, Almugera Kabar
Centrocampisti: -
Attaccanti: Samuele Inacio
Esordienti: -

SUPERLIGA PORTUGAL

PORTO
Portieri: Diogo Costa, Joao Costa
Difensori: Martim Fernandes
Centrocampisti: Rodrigo Mora
Attaccanti: -
Esordienti: André Miranda

BENFICA
Portieri: Samuel Soares
Difensori: Antonio Silva, Tomas Araujo, José Neto, Daniel Banjaqui
Centrocampisti: Joao Veloso, Joao Rego
Attaccanti: Anisio Cabral
Esordienti: Rodrigo Rego, Ivan Lima

SPORTING LISBONA
Portieri: -
Difensori: Eduardo Quaresma
Centrocampisti: Daniel Bragança, Joao Simoes
Attaccanti: Geovany Quenda, Geny Catamo
Esordienti: Rafael Nel, Souleymane Faye, Salvador Blopa, Flavio Gonçalves.

LIGUE 1

PARIS SAINT GERMAIN
Portieri: -
Difensori: -
Centrocampisti: Warren Zaire Emery, Senny Mayulu
Attaccanti: Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye
Esordienti: Noah Nsoki, Mathis Jangeal

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