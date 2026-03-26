Focus TMW La Spagna lancia i giovani, l'Italia no. Almeno la Premier ha i soldi per i migliori

Come si orientano le big con i giocatori cresciuti dal vivaio? Le italiane ne hanno pochissimi, mediamente un paio a organico, senza lanciarne altri. Ed è questo il principale problema: non c'è l'idea di far esordire ragazzi che poi, con il tempo, possano entrare nelle rotazioni. Considerando che ci sono cinque sostituzioni a partita, ecco che il dato è ancora più crudo nelle scelte dei nostri allenatori: non c'è spazio per i giovani e nemmeno nell'intenzione di volerli prendere in considerazione.

La Spagna è agli antipodi, anche nelle big, mentre la Premier ha i soldi per scegliere i migliori.

Questa la lista completa (cliccando sul nome della squadra si aprirà l'analisi separata)

SERIE A

INTER

Portieri: Raffaele Di Gennaro

Difensori: Federico Dimarco

Centrocampisti: -

Attaccanti: Francesco Pio Esposito

Esordienti: Matteo Lavelli

MILAN

Portieri: Lorenzo Torriani

Difensori: Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi

Centrocampisti: -

Attaccanti: -

Esordienti: -

JUVENTUS

Portieri: Carlo Pinsoglio

Difensori: -

Centrocampisti: Fabio Miretti

Attaccanti: Kenan Yildiz.

Esordienti: -

ATALANTA

Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi

Difensori: Scalvini, Zappacosta, Bernasconi

Centrocampisti: -

Attaccanti: -

Esordienti: -

ROMA

Portieri: -

Difensori: -

Centrocampisti: Niccolò Pisilli, Lorenzo Pellegrini

Attaccanti: -

Esordienti: Antonio Arena, Alessandro Romano

FIORENTINA

Portieri: Luca Lezzerini

Difensori: Pietro Comuzzo, Luca Ranieri, Niccolò Fortini

Centrocampisti: -

Attaccanti: -

Esordienti: Eddy Kouadio, Riccardo Braschi, Luis Balbo

LAZIO

Portieri: Alessio Furlanetto

Difensori: -

Centrocampisti: Danilo Cataldi

Attaccanti: -

Esordienti: -

NAPOLI

Portieri: Nikita Contini

Difensori: -

Centrocampisti: Antonio Vergara

Attaccanti: -

Esordienti: Giuseppe Ambrosino

LALIGA

ATHLETIC

Portieri: Unai Simon, Alex Padilla

Difensori: Dani Vivian, Aitor Paredes, Yeray Alvarez, Inigo Lukue, Adama Boiro, Unai Egiluz, Aymeric Laporte

Centrocampisti: Oihan Sancet, Mikel Jauregizar, Benat Prados, Unai Gomez, Mikel Vesga, Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego

Attaccanti: Inaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Nico Serrano

Esordienti: Eder Garcia, Asier Hierro, Selton Sanchez, Urko Izeta

BARCELLONA

Portieri: Diego Kochen

Difensori: Pau Cubarsì, Alejandro Baldè, Gerard Martin, Eric Garcia

Centrocampisti: Marc Bernal, Marc Casadò, Gavi, Fermin Lopez

Attaccanti: Lamine Yamal, Dani Olmo

Esordienti: Jofre Torrens, Toni Fernandez, Tommy Marques, Xavi Espart

REAL MADRID

Portieri: Fran Gonzalez

Difensori: Alvaro Carreras, Fran Garcia, Daniel Carvajal

Centrocampisti: Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Manuel Angel

Attaccanti: Gonzalo Garcia

Esordienti: Diego Aguado, Cesar Palacios, David Jimenez, Victor Valdepenas

ATLETICO MADRID

Portieri: -

Difensori: -

Centrocampisti: Pablo Barrios, Koke

Attaccanti: Giuliano Simeone

Esordienti: Julio Diaz, Jano Monserrate

PREMIER LEAGUE

ARSENAL

Portieri: -

Difensori: Miles Lewis-Kelly

Centrocampisti: Max Dowman

Attaccanti: Bukayo Saka

Esordienti: -

CHELSEA

Portieri: Teddy Sharman-Lowe

Difensori: Levi Colwill, Trevor Chalobah, Reece James, Josh Acheampong

Centrocampisti: -

Attaccanti: -

Esordienti: -

MANCHESTER CITY

Portieri: James Trafford

Difensori: Max Alleyne, Nico O’Reilly, Rico Lewis

Centrocampisti: Phil Foden

Attaccanti: -

Esordienti: Divine Mukasa

MANCHESTER UNITED

Portieri: Tom Heaton

Difensori: Ayden Heaven, Tyler Fredricson

Centrocampisti: Kobbie Mainoo

Attaccanti: Chido Obi

Esordienti: Tyler Fletcher, Bendito Mantato, Shea Lacey, Jack Fletcher

LIVERPOOL

Portieri: Harvey Davies

Difensori: Rhys Williams, Andrew Robertson, Conor Bradley, Calvin Ramsey

Centrocampisti: Curtis Jones, Trey Nyoni

Attaccanti: Rio Ngumoha

Esordienti: -

BUNDESLIGA

BAYERN MONACO

Portieri: Leon Klanach

Difensori: Josip Stanisic

Centrocampisti: Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Lennart Karl

Attaccanti: -

Esordienti: Erblin Osmani, Maycon Cardozo, Felipe Chavez, David Santos Daiber, Cassano Kiala, Wisdom Mike

BORUSSIA DORTMUND

Portieri: Silas Ostrzinski

Difensori: Luca Reggiani, Filippo Mane, Almugera Kabar

Centrocampisti: -

Attaccanti: Samuele Inacio

Esordienti: -

SUPERLIGA PORTUGAL

PORTO

Portieri: Diogo Costa, Joao Costa

Difensori: Martim Fernandes

Centrocampisti: Rodrigo Mora

Attaccanti: -

Esordienti: André Miranda

BENFICA

Portieri: Samuel Soares

Difensori: Antonio Silva, Tomas Araujo, José Neto, Daniel Banjaqui

Centrocampisti: Joao Veloso, Joao Rego

Attaccanti: Anisio Cabral

Esordienti: Rodrigo Rego, Ivan Lima

SPORTING LISBONA

Portieri: -

Difensori: Eduardo Quaresma

Centrocampisti: Daniel Bragança, Joao Simoes

Attaccanti: Geovany Quenda, Geny Catamo

Esordienti: Rafael Nel, Souleymane Faye, Salvador Blopa, Flavio Gonçalves.

LIGUE 1

PARIS SAINT GERMAIN

Portieri: -

Difensori: -

Centrocampisti: Warren Zaire Emery, Senny Mayulu

Attaccanti: Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye

Esordienti: Noah Nsoki, Mathis Jangeal