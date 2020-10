La UEFA conferma: stadi aperti per il 30% della capienza nelle gare internazionali

Il quotidiano La Stampa riprende l'indiscrezione lanciata ieri dalla Associated Press e spiega come la UEFA abbia deciso di aprire gli stadi per il 30% della capienza totale durante la prossima Champions League. L'esperimento di Budapest per la Supercoppa Europea ha convinto la UEFA e così è arrivato il via libera anche per la Champions e per l'Europa League, oltre che per le gare delle Nazionali già a partire dalla prossima settimana. In questo 30% non saranno inclusi i tifosi ospiti che per il momento dovranno continuare a seguire le proprie squadre dalla tv. L'ultima parola in tal senso, ovviamente, spetterà comunque alle autorità dei singoli stati.