"Lazio, arrivare fra le prime quattro sarebbe uno scudetto": il pensiero dell'ex Rambaudi

La Lazio si appresta a disputare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Domani sera la squadra di Marco Baroni scenderà in campo all'Olimpico per sfidare il Viktoria Plzen per cercare la qualificazione ai quarti di finale della competizione internazionale. Si parte del 2-1 ottenuto in extremis in Repubblica Ceca con la rete in pieno recupero di Isaksen con il percorso dei biancocelesti che sembra essere comunque in discesa.

E su un eventuale passaggio del turno si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Roberto Rambaudi: "V alorizzerebbe il percorso che sta facendo. Ha vinto il girone e si è messa nelle condizioni di avere un tabellone favorevole. Vincere anche il primo turno a eliminazione diretta darebbe alla squadra più certezze. La Lazio ha l’obbligo di migliorare di gara in gara. Senza pensare a lungo termine per non perdere la concentrazione sulle singole gare. La squadra sta crescendo proprio perché pensa a fare un passo per volta. Soltanto in semifinale sarà giusto pensare già alla finale. Ora è presto".

E soffermandosi invece sul momento in campionato, l'ex calciatore laziale ha così analizzato: "Il campionato è equilibrato e

resterà tale fino alla fine. Se la Lazio lotterà fino all’ultima giornata, avrà fatto un capolavoro. Arrivare fra le prime quattro per la formazione di Baroni sarebbe uno scudetto".