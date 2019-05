Lazio-Atalanta 1-1 al 45', Zapata risponde a Parolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco concluso il primo tempo di Lazio-Atalanta: al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-1, grazie alle reti di Parolo e Zapata.

SUBITO LAZIO - Lazio subito in vantaggio ad inizio gara. Parolo vince un rimpallo nei pressi del lato corto dell'area con Freuler e alza un campanile a beneficio di Caicedo: l'ecuadoriano resiste alla carica di Palomino e fa da sponda per il centrocampista biancoceleste, che calcia con il sinistro di controbalzo trovando una traiettoria imprendibile per Gollini.

REAZIONE ATALANTA - Dopo lo svantaggio la squadra di Gasperini prova subito a reagire. Prima una conclusione di Gomez che finisce alta sopra la traversa, poi una colossale occasione per Zapata, con il colombiano che da ottima posizione spara incredibilmente alto.

IL SOLITO ZAPATA PAREGGIA I CONTI - Dopo l'errore Zapata si fa perdonare. Il colombiano controlla il pallone dopo un tiraccio di Freuler, si gira in un fazzoletto, e batte Strakosha: 22 gol in campionato per Zapata, 15 in trasferta.

OCCASIONI DA AMBO I LATI - Dopo il pareggio dell'Atalanta, entrambe le squadre hanno diverse occasioni per portarsi in vantaggio. La Lazio sbaglia qualche contropiede di troppo ed ha nel calcio di punizione di Luis Alberto, finito alto di poco, l'occasione più ghiotta. Meglio l'Atalanta, che sfiora il gol con Ilicic e De Roon: lo sloveno strozza troppo il tiro e non trova lo specchio della porta. De Roon ci prova con la specialità della casa, la conclusione da fuori area, ma il tiro è troppo potente per impensierire Strakosha.