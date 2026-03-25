Lazio, avanza Diogo Leite: con Pedraza colpo a zero per dare il via al mercato

A caccia di occasioni. La Lazio sta iniziando a programmare il futuro e lo fa cercando quelli che possono essere dei colpi low cost per allungare la rosa. Dopo aver definito già da gennaio l'arrivo a parametro zero in estate di Alfonso Pedraza dal Villarreal, la società biancoceleste sta lavorando anche per Diogo Leite. Il difensore portoghese è in scadenza di contratto con l'Union Berlino e ha deciso di provare una nuova avventura non rinnovando con il club tedesco. Già a gennaio si era parlato con insistenza di lui in orbita biancoceleste, tanto che la Lazio aveva provato a bloccarlo in caso di cessione di Romagnoli in Qatar. Visto che il futuro dell'ex Milan potrebbe essere lontano da Roma al termine di questa stagione, la società sta lavorando sul profilo del portoghese come possibile sostituto a costo zero.

Lazio, le possibili occasioni a costo zero

Salvo clamorose sorprese la Lazio in estate dovrà fare un mercato a saldo zero e sfruttare i parametri zero sarà un obiettivo. Pedraza entrerà in rosa al posto di Hysaj, il cui contratto scadrà il 30 giugno. A sinistra ci sarà un'abbondanza con Tavares e Pellegrini, per questo almeno uno dei due sarà utilizzato per fare cassa e finanziare colpi in altre zone del campo. In difesa con l'evoluzione di Provstgaard e l'arrivo di Diogo Leite si coprirà la partenza di Romagnoli, prima di capire cosa succederà con Mario Gila. Lo spagnolo potrebbe essere un uomo mercato, piace a tante big in Italia e all'estero e visto il contratto in scadenza nel 2027 può lasciare Roma. A centrocampo tra i giocatori in scadenza di contratto è difficile pensare che la Lazio possa avvicinare Schlager del Lipsia, che piace a Juventus e Roma. Tra gli altri nomi uno tra Martel del Colonia e Bissouma del Tottenham può fare al caso dei biancocelesti, che dovranno sostituire Basic anche lui in scadenza.