Lazio, Cancellieri fatica da ‘falso nueve’: nel complesso prova positiva

vedi letture

Meno di 40 minuti da ‘falso nueve’, poi di nuovo come esterno. È durato meno di un tempo l’esperimento di Cancellieri centravanti contro il Midtjylland, ieri sera all’Olimpico (2-1). Con una Lazio in difficoltà fino al gol e i danesi chiusi in difesa, il 20enne ex Verona non è riuscito a rendersi mai pericoloso e non ha dato l’impressione di essere ancora pronto per ricoprire quel ruolo. Per questo Sarri lo ha dirottato nel suo habitat naturale, sulla fascia destra. Un paio di sgasate e dribbling, un’accelerazione potente a fine primo tempo ad aprire il campo per Hysaj, ma nessun vero pericolo per il portiere danese. “Con Martusciello abbiamo pensato che i centrali avversari potessero andare in difficoltà se li avessimo portati in giro per il campo con Felipe Anderson. Ma avevamo preso il dominio del gioco prima che spostassi loro due. A me Cancellieri è piaciuto”, la spiegazione di Sarri.

Rimandato in materia di ‘falso nueve’, nel complesso la sua prova è stata comunque sufficiente. Anche perché, per giocare spalle alla porta, ha ancora bisogno di tempo e gli va concesso, lo sanno anche a Formello. «Fare la punta per me è un ruolo nuovo che sto imparando quest’ultimo periodo», spiega Cancellieri. Sarri è stato chiaro più volte, pure il ds Tare ieri ha voluto togliere pressione a Cancellieri. «La scelta è condivisa con il mister, abbiamo pensato che la miglior scelta fosse un esterno capace di giocare come falso nueve quindi quando si è presentata la possibilità di prenderlo l'abbiamo colta. Lo abbiamo studiato ad Auronzo e ci ha convinto per tanti motivi. Sapevamo che non era un attaccante pronto, quindi ha bisogno di tempo, di lavorare e di fiducia, a fine anno avremo un giocatore pronto per la squadra». L’esperimento dunque continuerà, i libri da studiare sono tanti: ma con insegnanti come Immobile e Sarri può imparare bene la lezione. E magari sbloccarsi anche mentalmente con un gol, necessario per il giovane già convocato in Nazionale.