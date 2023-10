Lazio, Cataldi: "Immobile? Può contare su di noi e noi possiamo contare su di lui"

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, Danilo Cataldi ha commentato così la vittoria di questa sera della sua Lazio contro la Fiorentina: "Sicuramente una partita per noi importante, paghiamo le prime due di campionato e per tornare su avevamo bisogno di questa vittoria. Quella in Champions ci ha fermato a livello di umore, stasera abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per portarla a casa. Cambi? Se la Lazio vuole rimanere li per tanti anni ci deve essere competitività, i giocatori devono adattarsi a questa situazione come stiamo facendo. È normale che tutti vogliamo giocare, ma le partite sono tante e c’è spazio per tutti. Portiamo avanti il nome della Lazio non di noi stessi".

"Immobile? Ciro con noi è sempre lo stesso. È normale che un attaccante che abitua le persone a tanti gol tutto l'anno, quando poi gli manca il pane quotidiano va un po' in difficoltà. Sa la fiducia che abbiamo in lui e in qualsiasi momento può contare su di noi e noi possiamo contare su di lui. Questa è la cosa importante. Io sono sicuro che lui sa la fiducia che gli diamo e presto ci ripagherà con tanti gol”.