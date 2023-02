Lazio, Cataldi: "Mi prendo le responsabilità di non aver giocato una buona partita"

Il centrocampista biancoceleste Danilo Cataladi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Il risultato di oggi non è positivo così come la prestazione complice anche la loro pressione alta. La partita si è sbloccata con un grande gol e poi non siamo riusciti a renderci molto pericolosi, nonostante qualche occasione avuta. Ci dispiace per il risultato, ma siamo lì in classifica e non abbassiamo la testa. Ci proveremo fino alla fine. Il risultato di oggi ci fa vedere tutto negativo, siamo molto delusi e arrabbiati, ma siamo ancora lì. Serve dare qualcosa in più, ma siamo lì. Ora penseremo al Cluj e poi torneremo a pensare al campionato. In Serie A tutte le partite sono complicate, tutte le formazioni sono organizzate. Dobbiamo crescere e alzare ancora di più il livello rimanendo agganciate alle altre. Non sto al massimo fisicamente, questa sera ho provato ad aiutare la squadra ma purtroppo abbiamo perso. Mi prendo le responsabilità di non aver giocato una buona partita. Koopmeiners oggi mi è stato sempre attaccato e non sono riuscito a liberarmi bene. Sotto questo aspetto devo migliorare. Dobbiamo lavorare per provare a sistemare la situazione in classifica, ma ripeto che comunque siamo tutte vicine".