Lazio, confronto positivo tra Sarri e la squadra. Il tecnico annulla la seduta del pomeriggio

Confronto importante ieri a Formello tra società, Sarri e squadra, dopo gli ultimi deludenti risultati e le parole di Sarri del post-partita, che avevano aperto alla crisi in casa Lazio. Le tensioni di lunedì mattina, quando era andata in scena la riunione vibrante tra tecnico e giocatori, sarebbero state chiarite: lo scrive oggi il Corriere dello Sport.

Malumori ci sono, qualcosa sul campo va rivisto, perché la fase offensiva negli ultimi trenta metri non funziona da mesi (le spiegazioni sono semplici), ma nessuno ieri si è sognato di puntare l’indice contro l’allenatore di fronte alla società. La Lazio, con contratti e adeguamenti, si sta adoperando per riparare guasti provocati dal rinnovo estivo di Luis Alberto, tollerato poco dai compagni che erano in fila come o prima dello spagnolo.

Il chiarimento tra società, staff tecnico e squadra, consumato in mattinata, ha prodotto segnali distensivi all’interno dello spogliatoio e si è tradotto, subito dopo, in un buon allenamento. Mau ha colto l’atteggiamento positivo del gruppo e dopo la lezione video ha deciso di cancellare la seconda seduta di allenamento, prevista nel pomeriggio. Nelle ultime settimane, la tendenza a moltiplicare gli allenamenti, anche nel giorno di vigilia, avrebbe prodotto l’insofferenza della squadra.