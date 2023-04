Lazio, dott. Rodia: "Vecino ha problemi al ginocchio ma non preoccupa. Contusione per Zaccagni"

Il medico sociale della Lazio Fabio Rodia ha fatto il punto ai canali ufficiali del club sui giocatori infortunati: "Vecino non è stato convocato per problemi al ginocchio che non destano preoccupazioni al momento. Casale, invece, ha avuto problemi gastrointestinali su base influenzale, abbiamo ritenuto di non rischiarlo per evitare di cambiarlo. Per tutti i giocatori della rosa non abbiamo particolari preoccupazioni. Durante la sfida ci sono stati dei trami contusivi, come quello di Zaccagni, ma niente di preoccupante".