Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, contro l'Udinese si cambia ancora: Dimarco convocato, in due scalpitano

Inter, contro l'Udinese si cambia ancora: Dimarco convocato, in due scalpitano TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 07:45Serie A
Chivu pensa a diversi cambi contro l’Udinese: Stones può partire titolare, Zielinski e Luis Henrique scalpitano. Dimarco è pronto al rientro.

Cristian Chivu è pronto a cambiare ancora volto alla sua Inter. Dopo la trasferta di Champions League contro il Real Madrid, la formazione nerazzurra che lunedì affronterà l’Udinese a San Siro dovrebbe presentare diverse novità. Non si tratta soltanto di gestire la stanchezza, ma di una vera politica di rotazioni resa possibile dalla profondità della rosa costruita durante il mercato estivo.

Stones verso la prima da titolare

Come scrive Il Corriere dello Sport, tra i giocatori che spingono maggiormente c’è John Stones. L’ex Manchester City ha raccolto finora alcuni spezzoni, offrendo indicazioni positive anche al Bernabeu. Entrato dopo l’intervallo con l’Inter sotto di due reti, l’inglese ha portato esperienza, personalità e tranquillità alla manovra. Il periodo di inserimento sembra ormai vicino alla conclusione e contro l’Udinese potrebbe arrivare finalmente l’occasione dal primo minuto. Qualora Chivu decidesse di schierarlo, sarebbe il quarto terzetto difensivo differente in cinque partite stagionali, ulteriore dimostrazione delle alternative a disposizione del tecnico.

Zielinski e Luis Henrique pronti a trovare spazio

Possibili cambiamenti anche a centrocampo. Piotr Zielinski potrebbe consentire a Hakan Calhanoglu di rifiatare, mentre sulla fascia destra andrà gestito Andy Diouf nelle ultime due gare prima della sosta. Tra Udinese e Roma potrebbe così tornare protagonista Luis Henrique, rimasto ai margini nelle sfide contro Napoli e Real Madrid.

Dimarco torna in gruppo

Buone notizie arrivano anche da Federico Dimarco. L’esterno ha svolto parte dell’ultimo allenamento insieme ai compagni prima di proseguire con un lavoro individuale, dopo la distorsione al ginocchio accusata nei giorni scorsi. La convocazione contro l’Udinese appare ormai probabile. Resterà poi a Chivu stabilire se utilizzarlo subito o accompagnarne gradualmente il rientro. Più indietro Djed Spence, che continua il lavoro individuale sul campo ma vede ormai avvicinarsi il ritorno definitivo in gruppo.

Articoli correlati

Immagine news 1
Torna in campo la Women's Cup: oggi e domani le semifinali. Si giocano in gara unica
Immagine news 2
A. Paganin: "L’Inter è forte, ma qualcosa concede. Udinese pericolosa in campo aperto"
Immagine news 3
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 4ª giornata di campionato

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:45 Serie A
Inter, Chivu sorride: per Dimarco tutto l'allenamento in gruppo. A disposizione per l'Udinese
Immagine news 2
12:44 Serie A
Napoli, Allegri in conferenza presenta la sfida al Bologna: tra poco su TMW
Immagine news 3
12:43 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, dalle 12.00 la conferenza stampa di Alberto Aquilani
Immagine news 4
12:38 Serie A
Sassuolo, Adzic: "Con la Juventus sarà speciale. Qua ho tutto quello di cui avevo bisogno"
Immagine news 5
12:30 Serie A
Abodi sulle multiproprietà: "Nessuna deroga a principi di lealtà, trasparenza e parità competitiva"
Immagine news 6
12:23 Serie A
Bayern Monaco su Kaio Jorge: pronta un’offerta da 45 milioni, può incassare anche la Juve
Immagine news 7
12:22 Serie ALive TMW
Live TMWBologna, Tedesco: "Arrabbiato con me stesso per la squalifica. Dovbyk e Zortea out"
Immagine news 8
12:15 Serie A
A. Paganin: "L’Inter è forte, ma qualcosa concede. Udinese pericolosa in campo aperto"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus e Inter all’assalto di Samuele Inacio. La Roma punta forte su Endrick per gennaio. Non solo Chelsea su Koné, anche il Liverpool pronto a farsi avanti. Napoli il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa e Lobotka
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 4ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, Woltemade: "Posso giocare come numero 10. Qua ho tante cose da imparare"
Immagine top news n.2 Inter, contro l'Udinese si cambia ancora: Dimarco convocato, in due scalpitano
Immagine top news n.3 Sentite Amorim: replica così alle critiche. Però sa che è oggi la vera risposta
Immagine top news n.4 Como, non solo Nico Paz: in 8 sono intoccabili. Ma con il Parma si cambia
Immagine top news n.5 Spalletti ritrova il sorriso: Sarr pronto al rientro con il Sassuolo
Immagine top news n.6 Serie A, 4^ giornata: la Fiorentina risorge, Venezia a testa in giù. Classifica e programma
Immagine top news n.7 MastanTuoni e fulmini a Venezia: tripletta dell’argentino, 4-2 della Fiorentina alla prima di Vanoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rinascere nella Lazio di Gattuso: il mercato ha già regalato una nuova vita a due top Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 In Sardegna sta nascendo uno dei progetti più interessanti del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 Tre giovani che per il Milan possono (e devono) diventare dei top players
Immagine news podcast n.3 Augusto Seedorf Owusu: chi è la soluzione d'emergenza scelta da Spalletti
Immagine news podcast n.4 È già emergenza nerissima per la Juventus: il centrocampo è un vero rebus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Braglia: "Troppe lacune in questo inizio di campionato. E Allegri..."
Immagine news Serie A n.2 Cesc Fabregas sulle orme di Pep Guardiola? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Milan, manca ancora equilibrio tra difesa e centrocampo"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter, Chivu sorride: per Dimarco tutto l'allenamento in gruppo. A disposizione per l'Udinese
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri in conferenza presenta la sfida al Bologna: tra poco su TMW
Immagine box news Serie A Sassuolo, dalle 12.00 la conferenza stampa di Alberto Aquilani
Immagine box news Serie A Sassuolo, Adzic: "Con la Juventus sarà speciale. Qua ho tutto quello di cui avevo bisogno"
Immagine box news Serie A Abodi sulle multiproprietà: "Nessuna deroga a principi di lealtà, trasparenza e parità competitiva"
Immagine box news Serie A Bayern Monaco su Kaio Jorge: pronta un’offerta da 45 milioni, può incassare anche la Juve
Serie B
Immagine box news Serie B Samp, Corradi: "Mantova in salute. Lauritsen e Ravanelli, Mbabu e Karamoh convocati"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta: "Palermo fortissimo, ma prima o poi dovrà lasciare qualcosa"
Immagine box news Serie B Avellino, Aiello su James: "Offerta da un milione, ho sognato ad occhi aperti"
Immagine box news Serie B Pisa, Correia: "Non abbiamo sottovalutato l'Entella. Nel calcio ci sono serate come questa"
Immagine box news Serie B Entella, Franzoni: "Serata fantastica e frutto del lavoro. Ce lo meritiamo tutti"
Immagine box news Serie B Serie B, 4ª giornata: cinque i match in programma. Occhi puntati su Padova-Ascoli
Serie C
Immagine box news Serie C Maxi rinnovo per Cerofolini: il portiere prolunga con il Bari fino al 30 giugno 2030
Immagine box news Serie C Guidonia, Lopez: "Reggiana una delle squadre più forti. Preparato nulla di straordinario"
Immagine box news Serie C Sambenedettese, Boscaglia: "Non so chi parla di ultima spiaggia: a Pineto per fare risultato"
Immagine box news Serie C Serie C, 4ª giornata: si chiude il quadro del Girone C. Otto i match del Girone B
Immagine box news Serie C Campobasso, Mangia: "La reazione dei tifosi dopo la sconfitta è motivo di orgoglio"
Immagine box news Serie C Casertana, Espinal: "Inter U23 ha talento. Dovremo mettere in campo la nostra esperienza"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Lazio-Milan, rossoneri favoriti ma Gattuso vuole continuare a volare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Como-Lipsia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fenerbahce-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Torna in campo la Women's Cup: oggi e domani le semifinali. Si giocano in gara unica
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, biennale Ilaria D'Intino. Adesso prestito annuale al Casa Pia
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, Camilla Cini ceduta in prestito stagionale all'ACF Brescia
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Barbara Bonansea in prestito al San Diego Wave. Il comunicato
Immagine box news Calcio femminile Juve Women, Capeta operata per la lesione del crociato: intervento riuscito. La nota del club
Immagine box news Calcio femminile Dopo Polli, un altro rinnovo. Robustellini prolunga con l'Inter Women fino al 2029
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Fuser: "Lazio, una Coppa Italia sollevata da capitano. Un sogno"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L’estate dei sogni e la rivoluzione nel calciomercato del 1984, quando la Serie A cambiò per sempre
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso se lo merita, Inter e Roma duello vero
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 12 settembre 1998, i primi gol di Bierhoff a San Siro. Leonardo sigla il tris al Bologna
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 4ª giornata
Newsticker
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi