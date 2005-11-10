Inter, contro l'Udinese si cambia ancora: Dimarco convocato, in due scalpitano

Chivu pensa a diversi cambi contro l’Udinese: Stones può partire titolare, Zielinski e Luis Henrique scalpitano. Dimarco è pronto al rientro.

Cristian Chivu è pronto a cambiare ancora volto alla sua Inter. Dopo la trasferta di Champions League contro il Real Madrid, la formazione nerazzurra che lunedì affronterà l’Udinese a San Siro dovrebbe presentare diverse novità. Non si tratta soltanto di gestire la stanchezza, ma di una vera politica di rotazioni resa possibile dalla profondità della rosa costruita durante il mercato estivo.

Stones verso la prima da titolare

Come scrive Il Corriere dello Sport, tra i giocatori che spingono maggiormente c’è John Stones. L’ex Manchester City ha raccolto finora alcuni spezzoni, offrendo indicazioni positive anche al Bernabeu. Entrato dopo l’intervallo con l’Inter sotto di due reti, l’inglese ha portato esperienza, personalità e tranquillità alla manovra. Il periodo di inserimento sembra ormai vicino alla conclusione e contro l’Udinese potrebbe arrivare finalmente l’occasione dal primo minuto. Qualora Chivu decidesse di schierarlo, sarebbe il quarto terzetto difensivo differente in cinque partite stagionali, ulteriore dimostrazione delle alternative a disposizione del tecnico.

Zielinski e Luis Henrique pronti a trovare spazio

Possibili cambiamenti anche a centrocampo. Piotr Zielinski potrebbe consentire a Hakan Calhanoglu di rifiatare, mentre sulla fascia destra andrà gestito Andy Diouf nelle ultime due gare prima della sosta. Tra Udinese e Roma potrebbe così tornare protagonista Luis Henrique, rimasto ai margini nelle sfide contro Napoli e Real Madrid.

Dimarco torna in gruppo

Buone notizie arrivano anche da Federico Dimarco. L’esterno ha svolto parte dell’ultimo allenamento insieme ai compagni prima di proseguire con un lavoro individuale, dopo la distorsione al ginocchio accusata nei giorni scorsi. La convocazione contro l’Udinese appare ormai probabile. Resterà poi a Chivu stabilire se utilizzarlo subito o accompagnarne gradualmente il rientro. Più indietro Djed Spence, che continua il lavoro individuale sul campo ma vede ormai avvicinarsi il ritorno definitivo in gruppo.