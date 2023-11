Lazio, furto in casa Zaccagni: rubati gioielli per 70 mila euro

vedi letture

Furto in casa ai danni dell'esterno della Lazio Mattia Zaccagni. Secondo quanto riportato da Repubblica.it nella notte alcuni malviventi si sono introdotti nell'abitazione del calciatore e delle moglie Chiara Nasti. La coppia e il figlio non erano nell'appartamento quando sconosciuti si sono introdotti nell'immobile in via della Camilluccia, nella zona di Ponte Milvio, a Roma.

La refurtiva.

I ladri hanno portato via gioielli per un valore di 70 mila euro, borse Gucci e Vuitton oltre al portafoglio di lui con i documenti e carte di credito.

I fatti.

Mattia Zaccagni era uscito di casa per andare a prendere la moglie e il figlio. Al ritorno, dopo circa un'ora verso, le 20, la scoperta del raid con i ladri che sono fuggiti. Le indagini sono state affidate alla polizia e all'esito del sopralluogo della scientifica è stata trovata una finestra forzata nella casa al primo piano. Con molta probabilità non era stato inserito l'allarme dell'appartamento.