Lazio, Zaccagni: "Abbiamo preso un pugno in faccia. La tattica qui non c'entra nulla"

L'analisi del capitano biancoceleste Mattia Zaccagni dopo la sconfitta in Coppa Italia col Mantova, tra campo, tattica e mercato.

Mattia Zaccagni, intervenuto a Lazio Style Radio al termine della gara contro il Mantova, ha analizzato la clamorosa sconfitta della sua Lazio. Di seguito le dichiarazioni del capitano biancoceleste.

L'analisi di Zaccagni

Sul ko della Lazio: "Abbiamo preso un pugno in faccia. Siamo dispiaciuti, abbiamo lavorato benissimo in questo mese e mezzo, speravamo di iniziare a raccogliere qualcosa. Siamo partiti male, abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo essere più coraggiosi, rischiare di più in campo. È andata male, domani analizzeremo la partita, poi ripartiremo per l'inizio del campionato".

Sui presunti problemi tattici: "Qui la questione tattica non c'entra niente, anche se venivamo da un sistema completamente diverso. Ma in allenamento avevamo preparato cose diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto stasera. Dobbiamo farci un'esame di coscienza, non è possibile perdere una partita del genere. Rimboccarci le maniche in settimana, perché inizia il campionato".

Su cosa serve: "Fino a prima della partita, ti avrei risposto di nulla. Stavamo bene, ci stavamo allenando alla grande, c'è una buona alchimia nel gruppo. Quest'inciampo non ci deve buttare giù. Dobbiamo ripartire al più presto".