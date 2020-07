Lazio, gli agenti di Vavro a Formello. Difensore verso la conferma nella Capitale

Incontro di mercato a Formello, casa della Lazio. Nel centro sportivo dove si sta allenando la formazione di Simone Inzaghi, stando a quanto riportato da LaLazioSiamoNoi sono arrivati i rappresentanti di Denis Vavro per fare il punto della situazione sull'ex Copenhagen. Il giocatore nella sua prima stagione italiana si è visto poco, ma il club capitolino, complice i dieci milioni di euro sborsati l'estate scorsa per acquistarlo, ha deciso di continuare a puntare sullo slovacco a meno che non arrivi un'offerta che permetta al presidente Claudio Lotito di non iscrivere una minus valenza a bilancio.