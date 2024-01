TMW Lazio, il punto su Provedel, Zaccagni, Isaksen e la probabile per il derby

Allenamento a porte aperte per la Lazio di Maurizio Sarri in vista del derby di domani contro la Roma in Coppa Italia, con circa 200 tifosi presenti al centro sportivo di Formello per incitare i giocatori per la stracittadina che vale l'accesso alla semifinale di Coppa Italia.

Le condizioni degli acciaccati e infortunati.

Ivan Provedel non si è allenato né questa mattina né nel pomeriggio per un attacco influenzale e resta da capire se riuscirà a recuperare per la gara di domani, quando sarà sicuramente assente Ciro Immobile. Non arrivano buone notizie neanche da Mattia Zaccagni dopo la contusione al piede rimediata domenica contro l'Udinese e Gustav Isaksen, per una lieve distorsione al ginocchio: entrambi hanno svolto un lavoro individuale. Proveranno a recuperare per rientrare tra i convocati ma è difficile che ci riescano in meno di 24 ore.

La probabile formazione.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.

Le parole di Felipe Anderson.

"Il derby è sempre una partita sentita fin dai giorni prima, sapevamo che c'era questa possibilità. A ogni calciatore piace giocare questa sfida, piena di nervosismo e tensione. Noi siamo abituati a giocarla. Sarà difficile, delicata. Noi dovremmo giocare con il cuore e provarla a vincere. Queste gare si decidono nei dettagli, sono molto studiate. Sappiamo quello che ci chiede il mister, quello che dobbiamo fare. L'obiettivo è entrare in campo con la testa giusta e provarla a vincere. Il derby che ricordo di più? Il primo è indimenticabile, ma quello vinto 1-0 l'anno scorso, in cui ho segnato, sarà sempre speciale per me".