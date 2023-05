Lazio, Immobile replica a Marino: "Chi parla dovrebbe stare in campo. Sono chiacchiere"

Dopo le accuse di Marino, che ha contestato il rigore concesso alla Lazio sottolineando come lo staff della Lazio abbia, a suo avviso, "condizionato l'arbitro durante l'intervallo", arriva la replica di Ciro Immobile, affidata ai microfoni di Lazio Style Channel: "Pairetto ha arbitrato bene, non ho niente da dire. La gente che parla dovrebbe stare in campo per capire l’entità del contatto. L’importante è che la palla passa, il ginocchio di Masina che va addosso a me e io varo a terra.

Questo conta, il resto sono chiacchiere. Altrimenti toccherebbe parlare di tutto, non solo di quello che fa piacere a qualcuno".