© foto di Federico Gaetano

Nella conferenza stampa della vigilia in vista della gara contro il Sassuolo il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha difeso il proprio reparto offensivo, e in particolare Ciro Immobile: "Sono molto soddisfatto di Immobile, come di Correa e Caicedo che giocano molto al servizio della squadra permettendoci di prendere meno gol. Ciro si sta impegnando moltissimo e ha la mia massima fiducia. Devo scegliere chi schierare al suo fianco. Ciro ha fatto 13 gol senza contare quelli in Coppa Italia, è e sarà sempre un valore aggiunto per questa squadra".