Lazio, Isaksen: "Oggi un punto importantissimo. La concorrenza di Cancellieri uno stimolo"

Gustav Isaksen, ala della Lazio, parla al canale ufficiale biancoceleste dopo il pari contro l'Atalanta a Bergamo: "Oggi un punto importantissimo per noi. Stadio difficile, quindi siamo felici anche se potevamo vincere. Anche loro hanno avuto tante occasioni, per me è un risultato giusto. L'estate è stata difficile ma sto recuperando. Mi sento bene, ho fatto due partite con la nazionale, oggi 70 minuti, ci siamo ma ovviamente manca un po' di ritmo. L'unica cosa che posso fare è allenarmi forte e essere pronto quando il mister mi chiama".

La concorrenza di Cancellieri: "È uno stimolo, lui sta facendo benissimo, spero non si sia fatto niente di male. Io voglio giocare sempre, ma lui sta facendo bene e aiuta la squadra, son contento perché siamo una squadra e chi fa meglio deve giocare. Oggi ho avuto qualche occasione, avevo tanto da fare in fase difensiva".

Sul rendimento: "In questo momento abbiamo tanti infortunati, non ci sono scuse perché possiamo fare meglio, abbiamo una squadra forte".