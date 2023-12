Lazio, lontano il rinnovo di Felipe Anderson. Juve sempre alla finestra

Le novità sul decreto crescita non cambiano la situazione della Lazio e di Felipe Anderson, lontani come non mai dal rinnovo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito, sembra non essere affetto dalla frenesia generata dalla scadenza del 31 dicembre per il rinnovo dei contratti di mezza Serie A, che consentirebbe di mantenere i benefici fiscali legati al rientro del brasiliano dal West Ham.

L'offerta e il silenzio. La Lazio, scrive il quotidiano, aveva presentato un'offerta di 3,5 milioni di euro per estendere il contratto fino al 2027, ma il giocatore brasiliano ha preso tempo senza accettare né rifiutare l'offerta. Attualmente in scadenza, Felipe Anderson è libero di accasarsi a parametro zero, e i segnali indicano un possibile divorzio a fine stagione.

C'è la Juve. Nel frattempo, emergono indiscrezioni su un dialogo aperto tra la Juventus e Felipe Anderson, con la sorella agente, Juliana Gomes, che avrebbe avuto incontri a Torino. Nonostante alcune voci di un accordo già chiuso, la Juventus sta ancora valutando il giocatore come opzione per il futuro.

Idea Bryan Gil. L'addio di Felipe lascerebbe una lacuna sulla fascia destra: la dirigenza starebbe valutando un'alternativa come Bryan Gil, giocatore spagnolo ex Siviglia di proprietà del Tottenham, ma la decisione finale dipenderà dalle esigenze e dalle opportunità di mercato. Lotito, senza fretta, è disposto ad aspettare l'occasione giusta per rafforzare la squadra, valutando anche le condizioni di giocatori come Kamada e Luis Alberto per pianificare gli eventuali rinforzi a centrocampo.