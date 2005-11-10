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Lazio, Lotito ha speso 151 milioni per costruire una squadra che ne vale 100 in più

Lazio, Lotito ha speso 151 milioni per costruire una squadra che ne vale 100 in più TUTTOmercatoWEB
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Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 16:30Serie A

La Lazio è la sorpresa del campionato. In classifica, ma prima ancora sul mercato: a centrocampo è arrivato Davide Frattesi dall'Inter, mentre in difesa sono stati inseriti Josip Sutalo, Alfonso Pedraza, Danilho Doekhi e Diogo Leite. Davanti le principali novità sono Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson.

Quanto vale la rosa della Lazio

Secondo Transfermarkt, la rosa della Lazio vale circa 262 milioni di euro. Il calciatore con la valutazione più alta è Kenneth Taylor, stimato 25 milioni dopo essere stato acquistato dall'Ajax per poco piu di 17 milioni. Alle sue spalle c'e Nicolo Rovella, valutato 23 milioni a fronte dei 17 versati per il suo acquisto definitivo dalla Juventus. Il terzo giocatore piu prezioso e Davide Frattesi, con una valutazione di 22 milioni.

Quanto ha pagato davvero la Lazio per costruire la rosa

I biancocelesti hanno investito nel tempo circa 151,1 milioni di euro. La differenza tra le due cifre è di circa 110,9 milioni di euro: la valutazione attribuita da Transfermarkt alla rosa biancoceleste - che ricordiamo essere solo una stima - supera di circa il 73% quanto la Lazio ha effettivamente speso per costruirla.

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