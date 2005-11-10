TMW Lazio, Lotito ha speso 151 milioni per costruire una squadra che ne vale 100 in più

La Lazio è la sorpresa del campionato. In classifica, ma prima ancora sul mercato: a centrocampo è arrivato Davide Frattesi dall'Inter, mentre in difesa sono stati inseriti Josip Sutalo, Alfonso Pedraza, Danilho Doekhi e Diogo Leite. Davanti le principali novità sono Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson.

Quanto vale la rosa della Lazio

Secondo Transfermarkt, la rosa della Lazio vale circa 262 milioni di euro. Il calciatore con la valutazione più alta è Kenneth Taylor, stimato 25 milioni dopo essere stato acquistato dall'Ajax per poco piu di 17 milioni. Alle sue spalle c'e Nicolo Rovella, valutato 23 milioni a fronte dei 17 versati per il suo acquisto definitivo dalla Juventus. Il terzo giocatore piu prezioso e Davide Frattesi, con una valutazione di 22 milioni.

Quanto ha pagato davvero la Lazio per costruire la rosa

I biancocelesti hanno investito nel tempo circa 151,1 milioni di euro. La differenza tra le due cifre è di circa 110,9 milioni di euro: la valutazione attribuita da Transfermarkt alla rosa biancoceleste - che ricordiamo essere solo una stima - supera di circa il 73% quanto la Lazio ha effettivamente speso per costruirla.