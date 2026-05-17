Live TMW Lazio, Marusic: "Settimana difficile, ma abbiamo dato tutti il massimo"

Al termine di Roma-Lazio, è il biancoceleste Marusic a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

15.04 - Inizia la conferenza stampa.

Da dove si riparte?

"Sicuramente, è stata una settimana difficile: c'è delusione da parte di tutti. Fa parte del calcio, dobbiamo lavorare di più per cambiare tutto".

Sentite di aver fatto il massimo quest'anno?

"Sì, ognuno di noi ha dato il massimo. Si può sempre fare meglio, ma quest'anno abbiamo avuto problemi come non mai da quando sono qui. Tutti hanno dato il massimo, ma sempre si può migliorare".

15.06 - Termina la conferenza.