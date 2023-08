Lazio, Maximiano parla con Sarri e chiede la cessione: Livakovic come sostituto?

Il mercato della Lazio non si chiude certamente con gli arrivi di Rovella e Pellegrini. La formazione biancoceleste cerca gli ultimi innesti per completare l'organico in vista della nuova stagione che partirà la prossima settimana. Maurizio Sarri ha le idee chiare di cosa servirà per sistemare la squadra, partendo dal ruolo di secondo portiere alle spalle di Ivan Provedel, visto che Luis Maximiano probabilmente lascerà Roma.

Chiesta la cessione, idea Livakovic

Il portiere arrivato la scorsa estate dal Granada, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe parlato col suo allenatore e avrebbe chiesto la cessione. Al suo posto, si legge sempre sul quotidiano, ci sarebbe da registrare la voce relativa a Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria.