Ufficiale Anche Luis Maximiano lascia l'Europa per l'Arabia. Passa a titolo definitivo al NEOM SC

Si concretizza l'ennesimo trasferimento in Arabia Saudita dall'Europa: l'ex portiere biancoceleste Luis Maximiano ha firmato con il Neom SC. Questo il comunicato dell'Almeria: "Luís Maximiano non è più un giocatore dell'Almería e, come già fatto da Lázaro Vinícius, giocherà nella massima serie saudita. In particolare, è stato ceduto a titolo definitivo al Neom SC, dopo che il club spagnolo, quello saudita e il portiere portoghese, 26 anni, hanno raggiunto un accordo.

Maximiano, che ha militato nell'Almería nella stagione 2023-2024 in prestito dalla Lazio, era stato poi acquistato a titolo definitivo per la stagione 2024-2025, firmando un contratto fino a giugno 2029. Nel suo primo anno all'Almería, nella massima serie spagnola, ha giocato 33 partite di Liga e 1 di Copa. Successivamente, nella scorsa stagione, in Segunda División, è sceso in campo in 30 occasioni, di cui 28 in campionato e 2 nel torneo del KO. In totale, ha disputato 64 partite.

L'UD Almería ringrazia il giocatore per la sua professionalità e il suo impegno e gli augura buona fortuna per la sua nuova avventura calcistica".