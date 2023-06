Lazio, Milik sempre più difficile: le alternative sono Openda e Pinamonti

vedi letture

La Lazio è alla ricerca di una prima punta in vista della prossima stagione e con Arkadiusz Milik sempre più vicino al ritorno alla Juventus, il club biancoceleste si sta muovendo per cercare le alternative, in modo da regalare a Sarri quel vice Immobile che in questa stagione non ha mai avuto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il club capitolini ha due nomi in Lista. Il primo è Lois Openda del Lens, che piace molto al tecnico, mentre il secondo è quello di Andrea Pinamonti del Sassuolo, con la Lazio che potrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Matteo Cancellieri.