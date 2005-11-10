Juventus, resta il gradimento per Ismael Koné: la posizione del Sassuolo

Il centrocampista canadese continua ad animare i desideri della Juventus, nonostante ora sia alle prese con la riabilitazione da un infortunio importante

La Juventus pianifica le strategie per il futuro e mantiene sotto osservazione Ismael Koné, centrocampista canadese attualmente in forza al Sassuolo. Allo stato attuale non vi è alcuna trattativa in corso, poiché la dirigenza bianconera intende attendere il pieno ritorno all'attività del giocatore prima di avanzare eventuali contatti con la società neroverde - secondo quanto raccolto da TuttoJuve. Nonostante il profilo del classe 2002 sia particolarmente apprezzato per doti tecniche, età e bagaglio internazionale, ogni giudizio è per il momento congelato a causa del lungo stop che sta affrontando dopo il grave infortunio ai Mondiali.

La situazione

Il percorso riabilitativo del calciatore si preannuncia infatti lungo e complesso per via della frattura scomposta di tibia e perone riportata nella sfida tra il suo Canada e il Qatar. Il guaio fisico ha reso necessario un intervento chirurgico immediato, tenendolo lontano dai campi per diversi mesi. Le prime stime dello staff medico indicano tempi di recupero stimati tra i sei e i nove mesi, con la tabella di marcia finale che rimarrà inevitabilmente condizionata dai tempi di calcificazione ossea e dalle risposte fisiche agli sforzi.

Il piano

La priorità del Sassuolo è riavere il giocatore al massimo della condizione prima di valutarne il destino sul mercato. Per un centrocampista dinamico come Koné, ritrovare forza, mobilità e intensità nei contrasti risulta determinante: per questa ragione gli scout della Juventus seguiranno con attenzione i suoi primi impegni ufficiali al rientro dall'infortunio per monitorarne la tenuta atletica, verificando se il canadese sarà in grado di ritornare ai livelli prestazionali precedenti allo stop.