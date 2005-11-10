Riccardo Cucchi: "Lazio non riesce a replicare il bel primo tempo. Milan dominante nella ripresa"

La sfida fra Lazio e Milan si conclude in parità. Un 2-2 che rispecchia l'andamento del match con un primo tempo a favore dei biancocelesti di Gattuso, avanti 2-0, e una ripresa con i rossoneri di Amorim capaci di rimonta. Sul proprio profilo X, Riccardo Cucchi ha espresso il proprio parere sul match:

"Il Milan è più forte della Lazio. Basterebbe considerare i milioni spesi per rinforzare la squadra. Anche per questa ragione il pari dell'Olimpico è un buon risultato per i biancocelesti che nel 1° tempo hanno giocato una gran partita. Milan dominante nel secondo. La Lazio non riesce a replicare il bellissimo primo tempo. Nel secondo calo dei biancocelesti che arretrano troppo ed esce il Milan che riesce a pareggiare. Nel complesso una bella partita. Bravi i ragazzi di Gattuso".