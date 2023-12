Lazio, Patric ieri si è allenato da solo: oggi si deciderà se giocherà contro l'Inter

Patric, difensore della Lazio, ieri si è allenato da solo e stringe i denti per esserci contro l'Inter. La conferma del suo recupero avverrà soltanto oggi, quando svolgerà due sedute a Formello come il resto dei compagni. Mattina e pomeriggio in campo, ritiro lungo nel centro sportivo. Il dubbio maggiore di formazione riguarda proprio il 30enne.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell'edizione odierna, la febbre si è messa di mezzo mettendolo fuori causa per Madrid, ma ora le cose sono diverse e il differenziato di ieri lascia ben sperare. In ogni caso, qualora dovesse farcela, in panchina andrebbe Gila con Casale confermatissimo al fianco dello spagnolo.