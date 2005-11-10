Lazio, si ferma "temporaneamente" Patric. Problemi alla caviglia per Belahyane

La Lazio perde "temporaneamente" Patric, il comunicato ufficiale. Problemi fisici anche per Reda Belahyane nel pomeriggio: cos'è successo a Formello

È stata pubblicata pochi istanti fa una nota ufficiale della Lazio che coinvolge Patric. Il difensore spagnolo di 33 anni ha subito uno stop, come riferito dal comunicato in cui si parla di "temporanea indisponibilità":

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Patricio Gabarron Gil, su indicazione del Professor Francesco Franceschi e del medico sociale Professor Pietro Monachino, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", si legge dal club biancoceleste.

Non solo. Secondo quanto riferito da LaLazioSiamoNoi, si è fermato anche Reda Belahyane: all'inizio della seduta pomeridiana del secondo giorno di allenamenti, il centrocampista marocchino si è accasciato a terra, accusando un fastidio alla caviglia destra. L'ex Verona ha applicato subito del ghiaccio e ha saltato tutto il lavoro sul campo agli ordini di mister Gattuso. Da chiarire ora l'entità del suo infortunio.