Lazio, Patric si è fermato nell'allenamento odierno. Immobile lavora ancora a parte

In vista della gara di domenica contro la Fiorentina, in casa Lazio gli occhi sono puntati su Ciro Immobile, che però non è ancora tornato a lavorare con il gruppo. Si è fermato pure Patric nell'allenamento odierno: le sue condizioni sono da valutare, per capire se potrà essere arruolabile all'Olimpico.