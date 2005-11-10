Lazio, presentate le nuove divise per la prossima stagione: ecco il kit "home" e la terza maglia

Svelate la prima maglia biancoceleste con cui la squadra allenata da Gennaro Gattuso giocherà le gare casalinghe e la terza che sarà blu navy

La Lazio presenta le nuove divise. Il club della capitale ha reso note oggi le maglie con cui la squadra di Gennaro Gattuso affronterà la prossima stagione. La prima maglia e la terza sono state svelate con un comunicato sul sito ufficiale in cui vengono descritte le caratteristiche.

La prima maglia

"La nuova maglia Home - si legge - nel classico colore sky blue, reinterpreta un grande classico della tradizione calcistica, prendendo ispirazione dallo stile casual dei tifosi e dall’iconico colletto a polo. A rendere unica la maglia è il tessuto embossato con il monogramma SSL900, un dettaglio stilistico che richiama il nome e alla storia della S.S. Lazio. La sigla combina le iniziali del Club con il numero 900, omaggio al 1900, anno della sua fondazione. Il motivo è ripreso anche sotto il colletto e sul fronte dei calzettoni, creando un raffinato elemento distintivo che unisce tradizione e design contemporaneo".

La terza

"Il kit, dal deciso colore blu navy - prosegue la nota - fonde richiami urban e identità romana in una visione moderna e internazionale, mantenendo però un forte legame con la tradizione. Il design si distingue per l’utilizzo di elementi grafici dinamici e di texture ispirate ai mosaici e alle geometrie delle antiche pavimentazioni della città eterna, reinterpretati attraverso un linguaggio visivo moderno e deciso. Le linee pulite, i dettagli ricercati in colore oro e l’equilibrio tra heritage e innovazione trasformano la maglia in un capo dal forte impatto estetico, pensato non solo per il terreno di gioco ma anche come espressione di stile".