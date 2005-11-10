Lazio, Zaccagni: "Nazionale, è sempre un obiettivo. Contento per il gol e per i tre punti"
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L'esterno offensivo della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta 0-2 e valevole per la 5^ giornata di Serie A.
Sensazioni per il gol?
"Sono contentissimo e mi serviva, ma servivano più questi tre punti. Contenti del precorso".
Vittoria che vi serviva?
"Serviva per dare continuità a quello che stiamo facendo dalla prima giornata. Vogliamo giocare ogni partita come stiamo facendo".
Questa Lazio ringhia?
"Vuole concentrazione e intensità, ma quando andiamo a sviluppare calcio abbiamo qualità e ci stiamo anche divertendo".
Un gol importante anche in ottica azzurra?
"E' sempre un obiettivo la Nazionale, ma va bene così. Abbiamo giorni per riposare e poi ripartire più forti di prima".
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