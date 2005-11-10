Lazio, Zaccagni: "Nazionale, è sempre un obiettivo. Contento per il gol e per i tre punti"

L'esterno offensivo della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta 0-2 e valevole per la 5^ giornata di Serie A.

Sensazioni per il gol?

"Sono contentissimo e mi serviva, ma servivano più questi tre punti. Contenti del precorso".

Vittoria che vi serviva?

"Serviva per dare continuità a quello che stiamo facendo dalla prima giornata. Vogliamo giocare ogni partita come stiamo facendo".

Questa Lazio ringhia?

"Vuole concentrazione e intensità, ma quando andiamo a sviluppare calcio abbiamo qualità e ci stiamo anche divertendo".

Un gol importante anche in ottica azzurra?

"E' sempre un obiettivo la Nazionale, ma va bene così. Abbiamo giorni per riposare e poi ripartire più forti di prima".